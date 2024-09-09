Дубровина Прасковья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Прасковья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Дубровин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дубровин Сергей Леонтиевич

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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