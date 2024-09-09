Дубровина Прасковья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дубровин Сергей Леонтиевич
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Андреевич
Смерть
Неизвестно