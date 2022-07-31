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Кайнов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1938

Дата смерти

31.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1938

Отец: Кайнов Анатолий Георгиевич

Мать: Бородина Нина Карповна

Рождение ребёнка
28.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1975

Дочь: Кайнова Мария Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.2022
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