Кайнов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1938
Дата смерти31.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1938
Отец: Кайнов Анатолий Георгиевич
Мать: Бородина Нина Карповна
Рождение ребёнка
28.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1975
Дочь: Кайнова Мария Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.07.2022