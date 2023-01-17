Громов Леон (Леонтий) Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти27.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов (белов) Сергей (Леонтьевич)
Мать ребёнка: Анна
Смерть
27.04.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Мясково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
погост Сонский