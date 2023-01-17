Громов Леон (Леонтий) Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Леон (Леонтий) Фомин

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Место рождения

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

27.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов (белов) Сергей (Леонтьевич)

Мать ребёнка: Анна

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.04.1916
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Мясково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
погост Сонский
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