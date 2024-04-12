Леднева Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1953
Дочь: Некрасова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Леднев Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Леднев Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область