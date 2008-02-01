Качаева (Семенова) Раиса Иннокентивна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1955
Дата смерти01.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качаев Евгений Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2008