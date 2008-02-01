Качаева (Семенова) Раиса Иннокентивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качаева (Семенова) Раиса Иннокентивна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1955

Дата смерти

01.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качаев Евгений Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качаев Евгений Яковлевич

Смерть
01.02.2008
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