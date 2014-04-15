Панус Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панус Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.2014

Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Шевченко Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
16.02.2017

Дочь: Шевченко Анна Алксеевна

Мать ребёнка: Шевченко Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Оксана Владимировна

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