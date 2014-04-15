Панус Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.2014
Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Шевченко Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
16.02.2017
Дочь: Шевченко Анна Алксеевна
Мать ребёнка: Шевченко Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно