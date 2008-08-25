Поросный Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983
Рождение ребёнка
25.08.2008
Сын: Поросный Роман Александрович
Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.2013
Дочь: Поросная Вера Александровна
Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.07.2016
Сын: Поросный Юрий Александрович
Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно