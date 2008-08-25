Поросный Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поросный Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983

Отец: Поросный Александр Михайлович

Мать: Поросная Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.2008

Сын: Поросный Роман Александрович

Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.2013

Дочь: Поросная Вера Александровна

Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.07.2016

Сын: Поросный Юрий Александрович

Мать ребёнка: Поросная Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поросная Ольга Дмитриевна

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