Шабуров Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шабуров Николай Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1935
Жена: Рощупкина Зоя Евсеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1936
Сын: Шабуров Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Рощупкина Зоя Евсеевна
Смерть
1992