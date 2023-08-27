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Шабуров Евгений Николаевич

Место рождения

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шабуров Николай Ефимович

Мать: не указана

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.09.1935

Жена: Рощупкина Зоя Евсеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1936

Сын: Шабуров Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Рощупкина Зоя Евсеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1992
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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