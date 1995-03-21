Усманов Миргалей Тимиргазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Миргалей Тимиргазович

Усманов Миргалей Тимиргазович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1937

Дата смерти

21.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close