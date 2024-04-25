Мурзин Иван Алексеев 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзин Иван Алексеев

Мурзин Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Мурзин Алексей Иванов

Мать: Мурзина (Пушкарева) Огрофена Никитина

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мурзин Климант Иванов

Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Мурзин) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Мурзин) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мурзин Анисим Иванов

Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мурзин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.