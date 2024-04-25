Мурзин Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Мурзин) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Мурзин) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мурзин Анисим Иванов
Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Смерть
Неизвестно