Заморкин Валентин Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.02.1940
Дата смерти01.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1964
Сын: Заморкин Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Заморкина Капитолина Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1968
Сын: Заморкин Олег Валентинович
Мать ребёнка: Заморкина Капитолина Михайловна
Развод
07.01.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2002