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Заморкин Валентин Владимирович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

14.02.1940

Дата смерти

01.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1940

Отец: не указан

Мать: Заморкина Наталья Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1964

Сын: Заморкин Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Заморкина Капитолина Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1968

Сын: Заморкин Олег Валентинович

Мать ребёнка: Заморкина Капитолина Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
07.01.1983

Жена: Заморкина Капитолина Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заморкина Капитолина Михайловна

Смерть
01.10.2002
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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