Логачёв Владимир
Место рождения
Дата рождения27.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ДРСУ, г. Горняк, Алтайский край
Военная служба
Неизвестно
Тапа, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
67665 1 рота БОУП Тапа, Эстония
Образование
Неизвестно
Закончил 2 школу г. Горняк
Рождение ребёнка
18.08.1976
Сын: Логачёв Константин Владимирович
Мать ребёнка: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1979
Дочь: Луканина (Логачёва) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна