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Логачёв Владимир

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Место рождения

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ДРСУ, г. Горняк, Алтайский край
Военная служба
Неизвестно
Тапа, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
67665 1 рота БОУП Тапа, Эстония
Образование
Неизвестно
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Закончил 2 школу г. Горняк
Рождение ребёнка
18.08.1976

Сын: Логачёв Константин Владимирович

Мать ребёнка: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.01.1979

Дочь: Луканина (Логачёва) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

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