Кунин Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1928
Дата смерти07.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1957
Дочь: Кунина Марина Витальевна
Мать ребёнка: Кунина Александра Ивановна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1959
Мать ребёнка: Кунина Александра Ивановна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2004