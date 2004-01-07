Кунин Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1928

Дата смерти

07.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1957

Дочь: Кунина Марина Витальевна

Мать ребёнка: Кунина Александра Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1959

Сын: Кунин Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Кунина Александра Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Александра Ивановна

Смерть
07.01.2004
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