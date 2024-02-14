Садыкова Зульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Зульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Галимзян

Смерть
2000
Похороны
Неизвестно

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