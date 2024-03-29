Виноградова ((Отч. Владимировна)) Евгения
Место рожденияМоск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ашенбреннер Михаил Юльевич
Мать: ?
Моск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы
Место жительства
После 1901
Мясницкая 40, кв. 61
Работа или профессия
Неизвестно
Мясницкая 40, кв 61.
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно