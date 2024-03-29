Виноградова ((Отч. Владимировна)) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова ((Отч. Владимировна)) Евгения

Место рождения

Моск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ашенбреннер Михаил Юльевич

Мать: ?

Моск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы
Место жительства
После 1901
Мясницкая 40, кв. 61
Работа или профессия
Неизвестно
Мясницкая 40, кв 61.
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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