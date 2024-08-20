Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: Каргин Иван Михайлович

Мать: Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корняк Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Корняк Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корняк Владимир Антонович

Рождение ребёнка
28.08.1952

Дочь: Николаева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Корняк Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно

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