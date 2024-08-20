Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна
Место рожденияБелебей
Дата рождения27.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корняк Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Корняк Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952
Дочь: Николаева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Корняк Владимир Антонович
Смерть
Неизвестно