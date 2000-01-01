Лазебный Михаил Лазебный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Михаил Лазебный

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лазебный Петр

Мать: не указана

Смерть
1864
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