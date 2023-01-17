Скрибила Иван Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Скрибила Стефан (Степан)
Мать: не указана
Место жительства
1914
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Пропал без вести (военное)
27.07.1915
был рядовым 23 пехотного Низовского генерал-фельдмаршала Графа Салтыкова полка
Смерть
Неизвестно