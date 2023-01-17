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Скрибила Иван Стефанович

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Место рождения

Ново-Владимировка

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Скрибила Стефан (Степан)

Мать: не указана

Место жительства
1914
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Пропал без вести (военное)
27.07.1915
был рядовым 23 пехотного Низовского генерал-фельдмаршала Графа Салтыкова полка
Смерть
Неизвестно
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