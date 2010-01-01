Семейкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семейкин Семен

Мать: Семейкина Марина

Смерть
2010
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