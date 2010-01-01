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Семейкин Николай
Семейкин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Семейкин Семен
1904 г.р.
Мать
Семейкина Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семейкин Семен
Мать:
Семейкина Марина
Смерть
2010
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