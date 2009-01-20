Строкина Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкина Дарья Сергеевна

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Место рождения

Харцызск

Дата рождения

20.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2009

Отец: Строкин Сергей Александрович

Мать: Строкина Оксана Сергеевна

Место жительства
С 2009
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