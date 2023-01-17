Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пирогов Герасим Стефанович
Отец ребёнка: Пирогов Стефан
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: Псарева Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Пирогов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева (пирогова) Матрена Стефановна
Отец ребёнка: Пирогов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва (пирогова) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Пирогов Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Пирогов Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирогов Стефан
Смерть
Неизвестно