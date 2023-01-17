Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пирогов Герасим Стефанович

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Псарева Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева (пирогова) Матрена Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва (пирогова) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Пирогов Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Стефан

Смерть
Неизвестно
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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