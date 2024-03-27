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(Тимаева) Голбустай 1 Жена

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1750

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулоселимов Мурсалим

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мурсалимов Бикбай

Отец ребёнка: Мулоселимов Мурсалим

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Мурсалимова) Голтутай

Отец ребёнка: Мулоселимов Мурсалим

Смерть
1780

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