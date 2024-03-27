(Тимаева) Голбустай 1 Жена
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1750
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мулоселимов Мурсалим
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мурсалимов Бикбай
Отец ребёнка: Мулоселимов Мурсалим
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Мурсалимова) Голтутай
Отец ребёнка: Мулоселимов Мурсалим
Смерть
1780