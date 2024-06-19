Скачкова (Кузнецова) Александра Кузминична
Место рождения
Дата рождения10.04.1912
Дата смерти07.01.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1935
Сын: Скачков Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Скачков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Кузнецова (Скачкова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Скачков Фёдор Иванович
Смерть
07.01.1993
Самара, Самара, Самарская область