Скачкова (Кузнецова) Александра Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова (Кузнецова) Александра Кузминична

Место рождения

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1912

Дата смерти

07.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912

Отец: Кузнецов Косьма Тимофеевич

Мать: Кузнецова Праскева Васильевна

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1935

Сын: Скачков Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Скачков Фёдор Иванович

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Кузнецова (Скачкова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Скачков Фёдор Иванович

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.01.1993
Самара, Самара, Самарская область

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