QASIM MİRZƏ TOĞRUL MİRZƏ OĞLU
Место рожденияƏrdəbil, Səfəvilər dövləti
Дата рождения1702
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: MİRZƏ TOĞRUL HACI İSMAYIL OĞLU
Ərdəbil, Səfəvilər dövləti
Рождение ребёнка
1724
Сын: MƏMMƏDRZA QASIM MİRZƏ OĞLU
Рождение ребёнка
1730
Сын: CANƏHMƏD QASIM MİRZƏ OĞLU
Ərdəbil, Səfəvilər dövləti
Рождение ребёнка
1735
Сын: QARAYUSİF QASIM MİRZƏ OĞLU
Рождение ребёнка
1745
Смерть
1764