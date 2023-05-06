QASIM MİRZƏ TOĞRUL MİRZƏ OĞLU — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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QASIM MİRZƏ TOĞRUL MİRZƏ OĞLU

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Место рождения

Ərdəbil, Səfəvilər dövləti

Дата рождения

1702

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: MİRZƏ TOĞRUL HACI İSMAYIL OĞLU

Мать: не указана

Ərdəbil, Səfəvilər dövləti
Рождение ребёнка
1724

Сын: MƏMMƏDRZA QASIM MİRZƏ OĞLU

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: CANƏHMƏD QASIM MİRZƏ OĞLU

Мать ребёнка: не указана

Ərdəbil, Səfəvilər dövləti
Рождение ребёнка
1735

Сын: QARAYUSİF QASIM MİRZƏ OĞLU

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: İSMAYIL QASIM MİRZƏ OĞLU

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1764
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