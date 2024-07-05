Бурдина Устинья Около 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурдина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Бурдин Кондратей Иванов

Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Бурдина Степанида Иванова

Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бурдин Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Бурдина Марья Иванова

Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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