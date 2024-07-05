Бурдина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Бурдина Степанида Иванова
Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Бурдина Марья Иванова
Отец ребёнка: Бурдин Иван Петров
Смерть
Неизвестно