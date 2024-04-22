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Лукина Настасья Лаврентьевна

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лукин Лаврентий Дорофеевич

Мать: ?

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукин Иван Маркелович

Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Маркеловна

Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукин Григорий Маркелович

Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Василий Маркелович

Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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