Лукина Настасья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Лукин Лаврентий Дорофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Маркеловна
Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукин Григорий Маркелович
Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Лукин Маркел Алексеевич
Смерть
Неизвестно