Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти17.08.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Соболев Фома
Мать: Соболева Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Патрина (Прокопенко) Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Прокопенко Федор Кузьмич
Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.08.1963
Ялта, Ялта, Республика Крым