Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко (Соболева) Анастасия Фоминична

Место рождения

Алексеевка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

17.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Соболев Фома

Мать: Соболева Ефросиния

Алексеевка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Патрина (Прокопенко) Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Прокопенко Федор Кузьмич

Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.08.1963
Ялта, Ялта, Республика Крым

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