Надеев Афанасий Семенович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Надеев Афанасий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Надеев Семён Даниилович

Мать: Надеева Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна

Раскулачивание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рядовой
Рождение ребёнка
1923

Сын: Надеев Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Надеев Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна

Смерть
1984
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

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