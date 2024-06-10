Надеев Афанасий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Надеев Семён Даниилович
Мать: Надеева Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Раскулачивание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рядовой
Рождение ребёнка
1923
Сын: Надеев Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Надеев Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Надеева (Микина) Устинья Алексеевна
Смерть
1984
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область