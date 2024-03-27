Sarkio Kalervo Aatos
Место рожденияSortavala, Finland
Дата рождения26.10.1910
Дата смерти26.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1944
Сын: Sarkio Timo Kalervo
Мать ребёнка: Sarkio Martta Matilda
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Sarkio Lauri Kalervo
Мать ребёнка: Sarkio Martta Matilda
Работа или профессия
Неизвестно
hammaslääkäri
Место жительства
Неизвестно
Järvenpää, Finland
Похороны
04.02.1985
Järvenpää, Finland
Смерть
26.03.1985
Järvenpää, Finland