Sarkio Kalervo Aatos — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sarkio Kalervo Aatos

Место рождения

Sortavala, Finland

Дата рождения

26.10.1910

Дата смерти

26.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Sortavala, Finland
Рождение ребёнка
16.10.1944

Сын: Sarkio Timo Kalervo

Мать ребёнка: Sarkio Martta Matilda

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Sarkio Lauri Kalervo

Мать ребёнка: Sarkio Martta Matilda

Работа или профессия
Неизвестно
hammaslääkäri
Место жительства
Неизвестно
Järvenpää, Finland
Похороны
04.02.1985
Järvenpää, Finland
Смерть
26.03.1985
Järvenpää, Finland
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