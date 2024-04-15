Усольцева Марья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Палагея Сергеевна
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фиона Сергеевна
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Апросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно