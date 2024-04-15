Усольцева Марья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Марья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Палагея Сергеевна

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фиона Сергеевна

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Апросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Сергей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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