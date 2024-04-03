Васса (Василиса) Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сильянова ?
Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев
Рождение ребёнка
?.11.1829
Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев
Рождение ребёнка
24.04.1836
Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев
Смерть
Неизвестно