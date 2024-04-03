Васса (Василиса) Агаповна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса (Василиса) Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сильянова ?

Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сильянов Григорий Карпов

Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев

Рождение ребёнка
?.11.1829

Сын: Сильянов Андрей Карпов

Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев

Рождение ребёнка
24.04.1836

Сын: Сильянов Никита Карпович

Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сильянов Евдоким Карпов

Отец ребёнка: Сильянов Карп Васильев

Смерть
Неизвестно

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