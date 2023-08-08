Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габбасова Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1968

Дочь: Габбасова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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