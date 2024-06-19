Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Место рождения

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.03.1925

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кривых Степан

Мать: не указана

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
04.02.1905 ст.

Муж: Щапов Алексей Евграфов

Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Первый брак Татьяны Стефановой Щаповой. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Щапова Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Щапова Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Щапов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
15.06.1918

Муж: Чебыкин Пегасий Иванович

Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Смерть
04.03.1925
Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Атамановский с/с Запись №14 от 05.03.1925 Запись сделана мужем Чебыкиным Пегасом Книга регистрации актов о смерти Атамановского сельсовета, Бородавкинского сельсовета, Бурмистровского сельсовета, Вят... Показать все

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