Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти04.03.1925
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кривых Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1905 ст.
Первый брак Татьяны Стефановой Щаповой. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Щапова Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Щапова Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов
Рождение ребёнка
01.06.1908
Отец ребёнка: Щапов Алексей Евграфов
Бракосочетание
15.06.1918
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Смерть
04.03.1925
Атамановский с/с Запись №14 от 05.03.1925 Запись сделана мужем Чебыкиным Пегасом Книга регистрации актов о смерти Атамановского сельсовета, Бородавкинского сельсовета, Бурмистровского сельсовета, Вят... Показать все