Козлов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Евгений Сергей

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Клавдия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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