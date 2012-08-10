Абдульманова (Газизова) Сария Кашафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдульманова (Газизова) Сария Кашафовна

Место рождения

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

10.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Газизов Кашаф

Мать: Газизова Назифа

Рождение ребёнка
29.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдульманов Баязит Нигматуллович

Смерть
10.08.2012

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