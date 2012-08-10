Абдульманова (Газизова) Сария Кашафовна
Место рожденияд.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти10.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: Газизов Кашаф
Мать: Газизова Назифа
Рождение ребёнка
29.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдульманов Баязит Нигматуллович
Смерть
10.08.2012