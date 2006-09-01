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Костиков Павел Сергеевич
Костиков Павел Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Костиков Сергей Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Костикова Инна Геннадьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2006
Отец:
Костиков Сергей Анатольевич
Мать:
Костикова Инна Геннадьевна
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