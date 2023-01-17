Омётова (Макарова) Татьяна Викторовна
Место рожденияТирасполь Молдавская ССР
Дата рождения27.04.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Древаль Анжела Павловна
Тирасполь Молдавская ССР
Бракосочетание
02.08.2014
Муж: скрыто настройками приватности
Губкинский, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
С 10.10.2021
Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область