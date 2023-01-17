Омётова (Макарова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омётова (Макарова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Тирасполь Молдавская ССР

Дата рождения

27.04.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1969 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Древаль Анжела Павловна

Тирасполь Молдавская ССР
Бракосочетание
02.08.2014

Муж: скрыто настройками приватности

Губкинский, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
С 10.10.2021
Андреевка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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