(Балчугова) Наталья
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Образование
Неизвестно
неполное среднее
Смерть
1993
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край