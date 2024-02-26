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(Балчугова) Наталья

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Образование
Неизвестно
неполное среднее
Смерть
1993
д. Киселёво, Кишертский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край
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