Шарапов Алексей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Алексей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956

Отец: Шарапов Вячеслав Васильевич

Мать: Шарапова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Шарапов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Шарапова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарапова Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Зинаида Сергеевна

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