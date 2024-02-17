Шарапов Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Шарапов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Шарапова Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарапова Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно