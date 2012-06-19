Дорофеева Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1939

Дата смерти

19.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1964

Дочь: Агафонова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Дорофеев Михаил Федорович

Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.08.?

Сын: Дорофеев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Дорофеев Михаил Федорович

Смерть
19.06.2012
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