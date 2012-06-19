Дорофеева Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1939
Дата смерти19.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1964
Дочь: Агафонова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Дорофеев Михаил Федорович
Новопокровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.08.?
Сын: Дорофеев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Дорофеев Михаил Федорович
Смерть
19.06.2012