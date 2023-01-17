Сухорукова Ульяния Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1901
Сын: Сухоруков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Федорович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно