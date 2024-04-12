Княжева Федосья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1758
Сын: Княжев Петр Осипович
Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович
Смерть
Неизвестно