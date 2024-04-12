Княжева Федосья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева Федосья Емельянова

Место рождения

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Княжев Петр Осипович

Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Княжев Ермил Осипович

Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Княжев Алексей Осипович

Отец ребёнка: Княжев Осип Филипович

Смерть
Неизвестно
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