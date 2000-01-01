Охрименко алексей алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Охрименко дмитрий алексеевич
Мать ребёнка: Охрименко галина алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Охрименко олег алексеевич
Мать ребёнка: Охрименко галина алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно