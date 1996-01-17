Бурматова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурматова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Бурматов Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Бурматов Ермолай

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бурматов Фёдор Ермолаевич

Отец ребёнка: Бурматов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Бурматов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Бурматов Ермолай

Смерть
Неизвестно
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