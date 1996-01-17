Бурматова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Бурматов Степан Ермолаевич
Отец ребёнка: Бурматов Ермолай
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бурматов Фёдор Ермолаевич
Отец ребёнка: Бурматов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Бурматов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Бурматов Ермолай
Смерть
Неизвестно