Козий Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козий Людмила Михайловна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

25.10.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1958
Бракосочетание
С 1973 по 1981

Муж: Козий Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
28.04.1981

Дочь: Козий Оксана Петровна

Отец ребёнка: Козий Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
03.05.1986

Дочь: Козий Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Козий Пётр Владимирович

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