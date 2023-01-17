Козий Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
С 1973 по 1981
Рождение ребёнка
28.04.1981
Дочь: Козий Оксана Петровна
Отец ребёнка: Козий Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.1986
Дочь: Козий Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Козий Пётр Владимирович