Гусарова Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1972
Отец: Гусаров Николай Михайлович
Мать: Гусарова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1994
Сын: Кантеев Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Кантеев Сергей Владимирович
Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.06.2004
Дочь: Литовка Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Литовка Сергей Игоревич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край