Гусарова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусарова Надежда Николаевна

Гусарова Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

28.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1972

Отец: Гусаров Николай Михайлович

Мать: Гусарова Нина Ивановна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.12.1994

Сын: Кантеев Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Кантеев Сергей Владимирович

Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.06.2004

Дочь: Литовка Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Литовка Сергей Игоревич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close