Ситников Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Ситников Василий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ситникова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Августа
Смерть
2022