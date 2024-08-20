Ситников Семен Васильевич Около 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситников Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Ситников Василий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Августа

Смерть
2022

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