Власова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Анна Петровна

Власова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Власов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Бракосочетание
Около 1896

Муж: Власов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Власов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Власов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Власов Платон Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Власов Савватий Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Ларионовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Родился в деревне Ноза (ныне Ларионовская)
Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Василий Степанович

Смерть
1949

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