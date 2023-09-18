Власова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Бракосочетание
Около 1896
Рождение ребёнка
1899
Сын: Власов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Власов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Власов Савватий Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Ларионовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Родился в деревне Ноза (ныне Ларионовская)
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Василий Степанович
Смерть
1949