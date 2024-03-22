Базилевская (Климова) Александра Апполоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевская (Климова) Александра Апполоновна

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Место рождения

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Апполон Акимович

Мать: не указана

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1918

Дочь: Попова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базилевский Константин Иванович

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базилевский Павел Иванович

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базилевский Борис Иванович

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базилевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базилевский Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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