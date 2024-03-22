Базилевская (Климова) Александра Апполоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Апполон Акимович
Рождение ребёнка
06.01.1918
Дочь: Попова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базилевский Константин Иванович
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базилевский Павел Иванович
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базилевский Борис Иванович
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базилевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Базилевский Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно