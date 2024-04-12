Куликова Агафья Пименовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фиона Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно