Куликова Агафья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Агафья Пименовна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куликов Василий Егорович

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Куликов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фиона Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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